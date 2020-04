Coronavirus: Di Maio, governo al lavoro su "fase due" della ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano, la cui azione di contrasto al contagio da nuovo coronavirus trova riscontri anche in riviste scientifiche internazionali, è al lavoro per la "fase" dell'emergenza sanitaria, quella della ripartenza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook. "Stiamo utilizzando misure stringenti per riuscire a limitare la diffusione del virus e tutelare la vita dei nostri cittadini. La strada tracciata sembra essere quella giusta e viene certificato anche da uno studio internazionale della rivista scientifica 'Pnas', ripreso da diversi media italiani, dove viene detto che le restrizioni decise dal governo italiano hanno evitato il ricovero ospedaliero di almeno 200mila persone in più. Mentre interveniamo per superare questa crisi sanitaria, il governo sta già lavorando per dare sostegno alle nostre imprese: abbiamo messo sul tavolo 750 miliardi di euro e tanto ancora continueremo a fare. Andiamo avanti con prudenza, ma consapevoli che serve un grande impegno da parte del governo per sostenere il Paese nella fase 2, quella della ripartenza" ha detto il ministro. (Rin)