Coronavirus: Len (Pd), bonus per operatori sanitari è decisione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato lo stanziamento di un bonus di 1.000 euro che sarà riconosciuto a tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea in questa battaglia epocale contro il coronavirus". Così in una nota Rodolfo Lena, presidente della I commissione e componente della commissione Sanità. "È una decisione importante, senza precedenti - sottolinea - per cui in questi giorni in molti ci siamo battuti in accordo con l'assessore Alessio D'Amato. Si tratta di un riconoscimento economico aggiuntivo che non esclude quelli già esistenti e che rappresenta un premio all'etica del lavoro del nostro personale sanitario regionale, a cui va il mio personale ringraziamento per il coraggio e la professionalità messi in campo. La Regione Lazio - conclude Lena - si sta affermando come un modello nazionale in campo sanitario ed economico per le politiche messe in atto nel fronteggiare l'emergenza da Covid-19". (Com)