Energia: raggiunto accordo di principio tra i membri Opec e Opec +

- L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i paesi produttori non di cartello (Opec +) hanno raggiunto un accordo in linea di principio sui nuovi limiti di produzione tra tutti i 23 paesi membri, con adeguamenti in corso per il Messico. Lo rivela una fonte delle delegazioni all'agenzia di stampa russa "Sputnik". L'alleanza Opec-non-Opec ha precedentemente concordato un taglio collettivo in tre fasi di 10 milioni di barili al giorno a partire da maggio per stabilizzare i prezzi del mercato petrolifero che hanno toccato i minimi nelle ultime settimane. L'accordo con il Messico era cruciale per dare piena esecuzione all'intesa tra tutti i paesi. "Un accordo in linea di principio è stato raggiunto tra tutti i 23 paesi. L'adeguamento è in corso per il Messico", ha detto la fonte. (Res)