Grecia: fonti stampa, ministri Esteri Consiglio d’Europa si riuniranno ad Atene a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 130ma riunione dei ministri degli Esteri degli Stati membri del Consiglio d’Europa si terrà il prossimo novembre ad Atene, con sei mesi di ritardo dovuto ai problemi legati alla pandemia di Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik” citando sue fonti del ministero degli Esteri greco. “Posso confermare che la ministeriale è prevista per il prossimo novembre ad Atene”, ha detto la fonte, ricordando che la riunione era stata inizialmente prevista per il prossimo 15 maggio a Strasburgo. Sempre “Sputnik” ha riferito ad inizio marzo, citando sue fonti nell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce), che sarebbe stato possibile un rinvio della ministeriale a causa dell’incremento dei contagi da Covid-19 in Francia. (Rum)