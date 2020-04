Ue: Di Stefano (M5s), Meloni in tv nega realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, del Movimento cinque stelle, osserva che "nella fretta di farsi intervistare dal Tg1 per attaccare il premier Conte, Giorgia Meloni ha dimenticato di portare con sé i documenti che raccontano la realtà sul Mes. Magari, con l'ausilio delle carte giuste - sottolinea in una nota -, avrebbe potuto citare l'accordo raggiunto in Europa nel marzo del 2011, o meglio ancora il Consiglio dei ministri del 3 agosto 2011; insomma, avrebbe potuto dire la verità agli italiani: il Meccanismo europeo di stabilità è stato portato avanti dal governo Berlusconi, un governo nel quale l'attuale leader di FdI ricopriva il ruolo di ministro per la Gioventù". Di Stefano, quindi, conclude: "Con l'intervista di questa mattina, Meloni ha avuto l'opportunità di chiedere scusa al Paese, purtroppo l'ha sciupata negando i fatti, ancora una volta". (Com)