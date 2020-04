Coronavirus: Grimoldi (Lega), Boccia continua a insultare la Lombardia e a distorcere realtà come Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e segretario della Lega lombarda Salvini premier, Paolo Grimoldi, in una nota replica al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, che "non perde il vizio di insultare Regione Lombardia, e arriva a citare l'Inps che negli ultimi giorni ha mostrato al mondo l'incapacità del governo Conte-Pd-5Stelle". "Il ministro Boccia - prosegue Grimoldi - afferma che i rimborsi per la Cassa integrazione arriveranno, ma qui siamo in grado di garantire tempi più rapidi per dare gli assegni a chi ne ha diritto, senza aspettare la burocrazia del governo". "Comunque Boccia è proprio un fedelissimo del suo premier Conte, per loro distorcere la realtà a proprio uso e consumo sta diventando una regola quotidiana", conclude l'esponente del Carroccio.(com)