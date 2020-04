Russia: Cremlino, programmi spaziali continueranno nonostante il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I programmi spaziali della Federazione Russa continueranno come da programma nonostante la pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, intervenuto in diretta sull’emittente “Pervij Kanal”. “Il presidente ha parlato ieri con i vertici dell’industria spaziale, e si è deciso che i programmi continueranno”, ha detto il rappresentante della presidenza russa, aggiungendo che “il lavoro delle imprese che operano nel settore continuerà anche in condizioni di emergenza, con i dovuti accorgimenti”. “Le attività proseguiranno nel rispetto degli standard stabili dagli esperti per garantire la sicurezza dei lavoratori”. (Rum)