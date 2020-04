Coronavirus: Ama, pronte 180mila mascherine, in un mese spesi 630mila euro per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un solo mese, Ama ha speso 630mila euro per la sicurezza dei lavoratori. Lo comunica l'azienda municipalizzata dei rifiuti. "E’ la dimostrazione della massima attenzione che l’azienda dedica alla tutela dei propri dipendenti. Sono state adottate, infatti, misure e soluzioni idonee, adeguando i presidi di sicurezza di pari passo con l’evolversi dell’emergenza sanitaria in modo da ridurre il rischio preservando la salute dei lavoratori", si legge in una nota. "Pur in uno scenario nazionale complicato per l’approvvigionamento di prodotti e presidi, Ama ha dato massima priorità alle forniture di dispositivi di protezione individuale per i propri dipendenti: ad oggi sono state distribuite quasi 118mila mascherine (oltre 93mila delle quali con filtro ad alta protezione ffp2 e ffp3), circa 193mila paia di guanti monouso e 7mila e 500 tute monouso", spiega ancora. "Questa mattina mi sono recato al nostro stabilimento di Rocca Cencia – sottolinea l’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis – e ho personalmente verificato la presenza nei nostri magazzini di altre 180mila mascherine che si aggiungono a quelle già distribuite. La tutela della salute dei nostri lavoratori è per noi una priorità assoluta e per questo continueremo a mettere in campo tutti gli accorgimenti e gli strumenti necessari a far operare il personale in totale sicurezza. Chiedo a tutta la nostra comunità di lavoratori di mantenere la calma e avere fiducia per continuare ad operare nel migliore e più sereno dei modi al servizio della più ampia comunità cittadina". (segue) (Com)