Coronavirus: Ama, pronte 180mila mascherine, in un mese spesi 630mila euro per sicurezza (2)

- Oltre alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale Ama ha attivato operazioni mirate di sanificazione di sedi e mezzi. Già dalla prima settimana di marzo, tutte le aree produttive, amministrative o di corporate (circa 55 sedi di zona operative dislocate su tutto il territorio comunale, stabilimenti, autorimesse, impianti, magazzini, officine, sedi dei Cimiteri capitolini, uffici direzionali, ecc.) interessate da flusso e permanenza di dipendenti (spogliatoi, bagni, pese, portinerie/gabbiotti, aree trasbordo, piazzali, interno officine, magazzini e viali di transito, uffici, sale riunioni, ecc.) sono sottoposte a trattamento sanificante a ciclo continuo. Anche tutti i mezzi pesanti e leggeri utilizzati per la raccolta dei rifiuti sono sanificati a ciclo continuo. A ciò si aggiunge la fornitura di specifici kit agli operatori per igienizzare le parti sensibili interne dei veicoli ad ogni attacco e fine turno. Ama ha poi disposto l’intensificazione delle pulizie quotidiane in tutti i locali lavorativi di tutte le sedi incrementando anche la presenza di dispenser di prodotti igienizzanti di cui sono dotati anche gli operatori per uso personale. (Com)