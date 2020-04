Coronavirus: fermato a Milano, in macchina aveva 5.600 mascherine e 5 litri di gel non a norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Girava in macchina per Milano, trasportando 5.600 mascherine e 5 litri di gel igienizzante non a norma. Per questo un 32enne cinese ha ricevuto una sanzione da 6.373 euro. A fermarlo, ieri pomeriggio, sono stati gli agenti delle volanti della Questura di Milano, che mentre erano impegnati in un posto di controllo in piazzale Loreto hanno notato un’autovettura con i sedili posteriori occupati da più sacchi e pertanto hanno deciso di fermarla. Alla guida c’era il 32enne, che agli agenti ha fornito diverse versioni contrastanti sul motivo per cui fosse in giro per la città, nessuna delle quali rientrava nelle eccezioni previste dalla normativa vigente in materia di misure di contenimento del Covid-19. Successivamente gli agenti hanno controllato cosa stesse trasportando nei sacchi di plastica riposti sui sedili posteriori dell’auto: all’interno sono state trovate 4.600 mascherine chirurgiche di colore azzurro, 950 mascherine modello S-Kn95c di colore bianco, 50 mascherine ffpp2, 93 confezioni di cartone componibile di colore bianco e verde, una confezione di cartone componibile di colore bianco e azzurro e 10 flaconi di liquido igienizzante da 500 ml ciascuno. (segue) (com)