Repubblica Ceca: ministro Sanità, riapertura dei confini nei prossimi mesi è improbabile

- Una riapertura dei confini della Repubblica Ceca nei prossimi mesi è improbabile. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità, Adam Vojtech, in diretta televisiva, aggiungendo che le altre misure restrittive disposte per contenere la diffusione del Covid-19 potrebbero invece essere rimosse in tempi più rapidi. “Al momento una riapertura dei confini nazionali non è in programma”, ha detto il ministro, confermando invece che nelle prossime settimane si procederà ad una graduale riapertura dei negozi, come dichiarato in precedenza anche dal vicepremier Karel Havlicek. (Vap)