Kosovo: coronavirus, dal Fmi 56,5 milioni di dollari a sostegno dell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha allocato 56,5 milioni di dollari per assistere le autorità kosovare nel contrasto all’epidemia di Covid-19. Lo riferiscono i media del paese balcanico. “La pandemia avrà un impatto drastico sull’economia del Kosovo, per la quale è stata stimata una contrazione al 5 per cento nel 2020: per ovviare alle necessità della bilancia dei pagamenti e rafforzare il sistema sanitario nazionale, il Fondo monetario internazionale ha mobilitato 56,5 milioni di dollari attraverso lo Strumento per il finanziamento rapido (Rfi)”, si legge in un comunicato del Fmi. (Kop)