Coronavirus: Lega, Zingaretti venga in aula a riferire su atti della Protezione civile

- "Nicola Zingaretti venga a riferire, almeno questa volta, in Consiglio regionale e sia convocata al più presto l'audizione, richiesta dalla Lega, sulla verifica degli atti prodotti dalla Protezione civile". Così il capogruppo e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, Laura Corrotti, Daniele Giannini, Pasquale Ciacciarelli e Laura Cartaginese. "Bisogna mandare in soffitta la stagione 'amici del Pd', aprendo la Regione Lazio alle competenze e alla professionalità - sostengono i consiglieri del Carroccio – perché sono palesi i risultati della Protezione civile, guidata da un candidato sindaco sconfitto nel comune di Fara in Sabina nel giugno 2016 e promosso direttore dell'Agenzia regionale nel novembre dello stesso anno. Come mai è stato stipulato un nuovo contratto con la Ecotech, società specializzata in lampade con capitale sociale di 10mila euro, dopo i risultati imbarazzanti a suon di revoche, comprese le risoluzioni alla A.D. Medical Srl e alla Worldwide Luxury Srl su cui abbiamo presentato un'interrogazione? Mentre gli operatori sanitari chiedono a gran voce da settimane i dispositivi di protezione individuale. Da dove spuntano le 800mila mascherine da parte di Ecotech annunciate dal Presidente della Regione? Zingaretti venga finalmente in Aula sui 10 milioni di mascherine commissionate per una partita di 35 milioni euro, aspettando gli accertamenti delle autorità competenti da cui non potrà fuggire ancora o dare risposte poco chiare sui ritardi abbastanza evidenti", concludono i consiglieri della Lega. (Com)