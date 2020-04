Coronavirus: in Polonia 133 nuovi casi, nel paese 6.088 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità polacche hanno confermato 133 nuovi casi di Covid-19, portando così il totale dei contagiati nel paese a 6.088 persone. Lo si apprende dai dati aggiornati diffusi questa mattina dal ministero della Sanità, stando ai quali l’area più colpita nelle ultime 24 ore è il voivodato della Slesia con 34 nuovi contagi. In aumento anche i decessi, che con 14 pazienti deceduti in più si attestano in totale a 195 persone. (Vap)