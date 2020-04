Frosinone: vanno a pranzo dai parenti nonostante i divieti, scoperti e multati dai carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coppia di giostrai residente a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone, nonostante i divieti, è andata in visita da alcuni parenti a Castrocielo. Alcuni vicini hanno segnalato la visita "vietata" dai decreti della presidenza del consiglio dei ministri ai carabinieri. I militari della compagnia di Pontecorvo sono intervenuti e hanno scoperto i due a casa del parenti per un pranzo in famiglia. La coppia è stata sanzionata. (Rer)