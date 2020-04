Coronavirus: Meloni, da Conte attacco scomposto senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo in diretta al tg1, ha definito "irrituale che il presidente del Consiglio convochi una conferenza istituzionale e la utilizzi per attaccare l'opposizione per dire menzogne. Ha detto - ha rimarcato Meloni - che io ero ministro ma nel 2012 c’era Mario Monti". Inoltre, "è verificabile che non votai il Fondo salva Stati. Trovo - ha concluso - l'attacco scomposto di Conte una cosa senza precedenti". (Rin)