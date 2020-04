Coronavirus: assessore Bolognini a Sala, mascherine anche a chi vive in case popolari della regione? Ci mancherebbe altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annuncio del sindaco di Milano stupisce. Non tanto per il senso della comunicazione, riteniamo infatti un atto dovuto sostenere chi vive in un alloggio pubblico anche attraverso la distribuzione di mascherine, ma nella sottolineatura fatta da Giuseppe Sala. Ovvero che tale sostegno varrà sia per chi vive nelle case comunali, sia per chi abita in una casa dell'Aler e quindi 'regionale'. Ci mancherebbe altro, a meno che per il primo cittadino ci siano milanesi di serie A e di serie B". Così l'assessore alle Politiche della Casa, Stefano Bolognini, commenta l'affermazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla distribuzione di 300 mila mascherine agli inquilini delle case popolari del capoluogo lombardo. (com)