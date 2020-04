Russia: Cremlino, in due settimane si potrà capire meglio andamento curva dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale sanitario che lavora negli ospedali di Mosca, che è al momento l’area più colpita dall’epidemia di Covid-19 in Russia, sta lavorando eroicamente per gestire al meglio questa crisi. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, intervenuto oggi sull’emittente “Pervij Kanal”. “Nonostante un aumento dei contagi importante, gli ospedali di Mosca stanno lavorando a pieno ritmo a dispetto delle condizioni di emergenza: siamo tutti vicini ai nostri medici e apprezziamo il loro eroismo”, ha detto il rappresentante della presidenza russa, aggiungendo che “nelle prossime settimane ci sarà chiaro se ci stiamo effettivamente avvicinando al picco della curva dei contagi”. “Avremo un quadro più chiaro entro le prossime due settimane: voglio comunque ribadire che la rapida presa di misure di sicurezza per contenere la diffusione del virus ha evitato una crescita esponenziale dei contagi”, ha aggiunto Peskov. (Rum)