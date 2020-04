© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo in diretta al tg1, in merito all'esito dei lavori dell'Eurogruppo, ha detto che nel report finale c'è l'ok di Gualtieri, "il che significa che Conte ha la possibilità di essere coerente e dire no all'accordo" al Consiglio europeo. (Rin)