Scuola, il ministro Azzolina: “Stiamo lavorando con serietà”

- Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, in un post su Facebook, sottolinea l'importanza della riapertura di cartolerie e librerie anche per gli studenti. "Come annunciato dal presidente Giuseppe Conte, dal 14 aprile saranno riaperte cartolibrerie e librerie. Riapriranno anche i negozi per neonati e per bambini. Una giusta risposta alle richieste delle famiglie. Poter comprare quaderni, penne, colori, libri, prodotti per bambini e per i più piccoli sono esigenze quotidiane. La riapertura di cartolerie e librerie - evidenzia il ministro - è importante anche per la prosecuzione dello studio da parte dei nostri ragazzi". La titolare del dicastero di viale Trastevere, quindi, conclude il suo post e scrive: "Il governo sta lavorando con serietà e senso di responsabilità, cercando di fare i giusti passi che possano riportarci verso la normalità senza disperdere i grandi sacrifici che tutti i cittadini hanno fatto in queste settimane". (Rin)