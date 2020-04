Coronavirus: Fondazione Don Gnocchi, iscrizione in registro indagati dei dirigenti è atto dovuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dalla stampa dell'iscrizione al registro degli indagati di alcuni dirigenti della Fondazione Don Gnocchi, nell'ambito di un fascicolo d'indagine aperto dalla Procura di Milano. Come chiarito dagli stessi inquirenti, si tratta di un atto dovuto per procedere nelle indagini". È quanto fa sapere la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus in merito all'inchiesta dei pm milanesi sulla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che vede indagati tre dirigenti dell'Istituto Palazzolo-Don Gnocchi. "Fondazione Don Gnocchi ricorda che già nei giorni scorsi ha presentato presso la Procura della Repubblica di Milano una memoria che chiarisce, attraverso una corposa documentazione, la sostanziale infondatezza delle accuse rivolte. Dai documenti depositati, siamo certi che la magistratura potrà valutare appieno la trasparenza dell'operato della Fondazione", prosegue la nota. "Abbiamo altresì - conclude la Fondazione Don Gnocchi - rappresentato la piena disponibilità dei dirigenti dell'Istituto a fornire ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento necessario". (com)