Coronavirus: Zingaretti, nel Lazio presto pacchetto investimenti per infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio presenterà tra qualche giorno un pacchetto di investimenti per le infrastrutture. Lo ha annunciato il governatore Nicola Zingaretti, durante una video conferenza stampa. "Stiamo costruendo un pacchetto per riaprire i cantieri, che insieme alle misure economiche che abbiamo già annunciato dia un segnale di svolta sulle infrastrutture - ha spiegato Zingaretti -. Lo scopo è quello di immettere liquidità sul mercato". Zingaretti ha ribadito che la Regione "ha già immesso 3 miliardi di liquidità. Inoltre, abbiamo varato già il pacchetto 'Regione Vicina' da 230 milioni che attiverà oltre 700 milioni per le imprese". (Rer)