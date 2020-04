Coronavirus: assessore Lazio, noi subito operativi mentre fuori parlavano di Bibbiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Lazio è in alert dal 21 gennaio, e il 24 gennaio proprio all'Istituto Spallanzani, furono redatte le procedure" per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Mentre "fuori si parlava di Bibbiano e di Sardine, noi parlavamo degli operatori sanitari". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, durante una video conferenza, sottolineando che il sistema Lazio ha tenuto grazie a due elementi, "tempestività e organizzazione". L'assessore ha poi ricordato come il sistema regionale Lazio abbia reagito all'emergenza, citando, in particolare, alcuni numeri: 2.200 posti ordinari nella rete Covid e 434 posti letto di terapia intensiva, con 9 hub; oltre 1400 assunzioni di medici e infermieri; 4 "zone rosse". (Rer)