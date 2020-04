Roma: Pelonzi e capigruppo Pd, riprenda attività istituzionale nei municipio VII, IX e X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora più che mai crediamo sia necessario riattivare tutti i luoghi di discussione e di promozione dell'attività amministrativa: Roma è in ginocchio e chi ha bisogno deve sapere che le istituzioni sono attive e presenti". Cosi in una nota il capogruppo Giulio Pelonzi capitolino e tutti i capigruppo del Pd dei Municipi di Roma Sara Lilli, Carlo Manfredi, Cristian Giorgio, Massimiliano Umberti, Alessandro Rosi, Fabrizio Compagnone, Valeria Vitrotti, Claudio Mannarino, Claudia Pappatà, Margherita Welyam, Elio Tomassetti, Massimiliano Pasqualini, Valerio Barletta, Daniele Torquati. "Da oltre un mese infatti, anche utilizzando lo smart working, tutti i dipendenti di Roma Capitale sono attivi per mettere in campo le misure di contrasto al coronavirus: misure che aiutano famiglie e imprese ad affrontare questo terribile momento. In questa situazione di emergenza non tutti i Municipi hanno ancora attivato parimenti le modalità per rendere possibili le riunioni delle commissioni consiliari e dei Consigli municipali. Il Pd a tutti i livelli si è messo a disposizione, ma questa disponibilità non è stata colta da chi dovrebbe avere maggiore responsabilità visto che ha l'onere del governo della città. E' grave che siano ancora inattivi i Consigli e le commissioni nei Municipi VII, IX e X - continua la nota -. Il 20 marzo scorso abbiamo fatto un pressante appello al sindaco che purtroppo è rimasto lettera morta. Per questo motivo, a seguito della riunione che ci ha visto insieme come capigruppo del Partito democratico, abbiamo deciso di sollecitare nuovamente la ripresa dell'attività istituzionale che i nostri capigruppo nei Municipi VII, IX e X hanno già sollecitato con le note inviate agli organi competenti, chiedendo al Segretario Generale e al Prefetto di Roma e finanche l'intervento anche del ministro dell'Interno. Le istituzioni sono una cosa seria, non il giro di giostra di chi le banalizza", concludono gli esponenti dem. (Com)