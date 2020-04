Siria: esercito smina 1,7 ettari di terra nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ingegneri delle forze armate siriane hanno rimosso mine antiuomo da 1,7 ettari di territorio e smantellato 43 ordigni esplosivi nelle ultime 24 ore in Siria. Lo ha reso noto oggi il Centro di riconciliazione del Ministero della Difesa russo. “Unità del genio militare delle forze armate della Repubblica araba siriana hanno svolto compiti di sminamento ad Arbil, Duma, Mazraat Mahmoud e Haush el-Fara (provincia di Damasco), Jasim, Anhuk, Kafar Shams, El-Harra (provincia di Deraa) nelle ultime 24 ore. Sono stati bonificati due ettari di terreno e 43 esplosivi sono stati trovati e distrutti”, ha detto il centro in un bollettino quotidiano. Si rileva inoltre come nessun rifugiato siriano sia tornato in Siria dal vicino Libano e dalla Giordania durante quest'ultimo periodo, come era invece di consuetudine negli ultimi mesi, a causa della pandemia di coronavirus, che ha raggiunto tutti e tre i paesi e ha costretto le autorità a chiudere i confini. (Res)