Coronavirus: da FederLegnoArredo manifesto "Riapriamo il Made in Italy" per "fase 2"

- FederLegnoArredo ha elaborato e pubblicato un manifesto in otto punti dal titolo "Riapriamo il Made in Italy" per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori senza compromettere ancora di più la sopravvivenza di un'eccellenza del nostro Paese. Per la Federazione che rappresenta la filiera del legno-arredo è necessario "programmare e ufficializzare la data di riapertura dell'intera filiera con tutti i suoi codici Ateco" al fine di "evitare di prolungare il blocco produttivo, logistico e commerciale" e "evitare di perdere ordini e relazioni internazionali che rischiano di favorire, irrimediabilmente, concorrenti di altri paesi attualmente aperti come Germania e Francia". Tra gli altri punti evidenziati viene evidenziato come sia "fondamentale riaprire anche i punti vendita di mobili e arredamento [...] ipotizzando anche incontri con orari di apertura ridotti e controllo degli accessi all'area di vendita/progettazione, solo su appuntamento". Inoltre "vanno fatte ripartire - puntualizza FederLegnoArredo - le attività dei magazzini e della logistica, per consentire il magazzinaggio di tutto quel materiale attualmente in transito da paesi per i quali non è stato possibile prevedere il fermo delle spedizioni". Sul tema riapertura dei cantieri edili "in questa prima fase si potrebbe consentire lo smaltimento del carico di lavoro dei cantieri sospesi e inevasi già previsti, favorendo una ripresa fluida e graduale delle attività in piena sicurezza, dando la possibilità di ricominciare a generare flussi finanziari positivi". Infine da FederLegnoArredo c'è la "disponibilità a collaborare con le istituzioni, creando dei tavoli di confronto per la progettazione e sperimentazione di strumenti e applicazioni tecnologiche che possano mappare e contenere al meglio il diffondersi del virus, nell'attesa che vengano validati studi scientifici/epidemiologici e relative applicazioni che possano consentire, attraverso un protocollo avanzato, di rilevare con certezza nelle persone la positività o l'immunità al virus".(com)