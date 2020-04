Coronavirus: Unione Artigiani Milano a governo, sostenere in via prioritaria attività chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Privilegiare il sostegno alle attività produttive costrette alla chiusura totale rispetto a quelle che potranno iniziare ad operare, anche parzialmente, nelle prossime settimane di serrata emergenziale. È la sollecitazione mossa dall'Unione Artigiani Milano al governo per introdurre un criterio di privilegio, nei piani di aiuto alle imprese messe in crisi dal Covid-19, che prenda in considerazione in particolare la differenza tra quelle ditte obbligate da settimane a tenere bloccata interamente l'attività e quelle realtà che invece sono rimaste aperte e hanno potuto lavorare o che lo potranno fare in futuro."In questo contesto - spiega il segretario generale dell'Unione Artigiani di Milano, Marco Accornero - appare evidente come le aziende costrette a una completa serrata da un mese e che proseguirà ancora ormai stiano subendo i più ingenti danni e che meritino primaria considerazione in termini di sostegno e tempestività. Penso per esempio a tutto il settore artigiano dei parrucchieri, degli acconciatori e degli estetisti che non solo non possono lavorare, ma che stanno subendo la concorrenza sleale di tanti abusivi che esercitano a domicilio in spregio a ogni regola, soprattutto di salute e sicurezza", aggiunge sottolineando come "occorrono anche provvedimenti che autorizzino i negozianti a sospendere il pagamento dei canoni di locazione". "Accanto alla priorità negli aiuti a queste imprese - conclude Accornero - ricordiamo anche a necessità di cominciare a studiare piani di riaperture graduali che tengano conto, oltre che dei settori, delle dimensioni delle ditte e della loro operatività possibile con accorgimenti ad hoc a tutela dei titolari, del personale e della clientela."(com)