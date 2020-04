Coronavirus: Beccalossi (misto), imprese bresciane pronte a ripartire, su test serve fare in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema economico bresciano è pronto a ripartire e va aiutato per farlo il prima possibile. Ho ribadito al presidente Fontana, che si è detto disponibile a valutarla, la mia proposta di agevolare i test sierologici, anche su base volontaria e a spese degli imprenditori, se entro una settimana si disporrà di un metodo validato. Serve fare in fretta, per evitare che dopo la tragica conta delle morti si debba pensare anche a milioni di disoccupati". Lo dichiara Viviana Beccalossi, bresciana e presidente del gruppo misto in Consiglio regionale, intervenendo nel dibattito sulla riapertura delle industrie dopo l'emergenza Covid-19. "Ieri - prosegue Beccalossi - durante una conference call con tutti i capigruppo al Pirellone ho riportato al Presidente la necessità delle imprese bresciane e non solo di ricevere risposte per poter riaprire in condizioni di sicurezza. Lo stesso ho fatto in commissione Sanità, a cui purtroppo l'assessore Gallera non ha potuto partecipare, ma nella quale si è discusso dei test sierologici e della necessità di coinvolgere il più ampio numero di laboratori, anche privati, una volta che sarà trovato quello più idoneo". "Brescia - conclude Viviana Beccalossi- può aprire la strada alla 'Fase 2', anche grazie al grande lavoro coordinato dalla Prefettura per arrivare a un progetto pilota da sperimentare il prima possibile con un pool di grandi aziende. Dopo la partita dell'emergenza sanitaria, si deve aprire quella dell'economia e il nostro territorio è pronto".(com)