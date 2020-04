Coronavirus: Zingaretti, non confondere belle giornate con fine crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non confondere le belle giornate con la fine della crisi, siamo ancora totalmente dentro una fase di transizione. E' l'appello rivolto ai cittadini dal segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una video conferenza stampa. "Siamo in cammino, ma ancora dentro la crisi sanitaria: è molto importante seguire - ha aggiunto il governatore - anche nei prossimi giorni le indicazioni della cabina di regia nazionale. Se non si rispettano le regole il contagio inevitabilmente aumenterà e il restringimento sarà inevitabilmente prolungato", ha concluso. (Rer)