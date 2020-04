Roma: Figliomeni (Fd'I), controllare frutterie che vendono mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il commercio delle mascherine fa gola a molti, ma non sempre le intenzioni sono apprezzabili e volte ad aiutare il prossimo. È il caso di alcune frutterie gestite da stranieri, come quella presente sulla Collatina, il cui proprietario, secondo le segnalazioni che mi sono giunte, vende questi dispositivi ai clienti a prezzi tra l'altro non calmierati. Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "A parte l'irregolarità della vendita di questo dispositivo di protezione in mezzo a frutta e verdura, e quindi delle conseguenze per il mancato rispetto del settore merceologico, temiamo che non vi siano assolutamente le condizioni igienico sanitarie con il fondato rischio della propagazione del contagio. Invito il sindaco Raggi e le forze di Polizia ad effettuare i dovuti controlli e, nel caso non si trattasse di un caso isolato come temo, di stroncare subito questa nuova pericolosa attività". (Com)