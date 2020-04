Coronavirus: Astorre (Pd Lazio), colombe e uova a sanitari di Covid hospital Palestrina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore più che mai siamo vicini ai medici e agli infermieri che nonostante la stanchezza e le festività pasquali stanno lavorando con tutte le energie per fermare il coronavirus e i suoi effetti. Per questo ho voluto portare, come piccolo gesto simbolico di vicinanza a tutti i professionisti della sanità del Lazio, uova e colombe di Pasqua a medici e infermieri dell'ospedale spoke Covid di Palestrina in cui sono ospitati 43 pazienti, seguiti con grande professionalità e dedizione". Lo ha detto il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre al termine della visita presso l'ospedale "Coniugi Bernardini" di Palestrina spoke Covid-19 regionale in cui ha incontrato medici e paramedici della struttura. "A Palestrina si sta lavorando con grande intensità e la prima bella notizia è di poche ore fa col primo paziente guarito dal coronavirus. Alle famiglie che stanno vivendo momenti di angoscia per i loro cari colpiti dal virus va la vicinanza più profonda nella consapevolezza che le strutture del Lazio sono un'eccellenza e che – ha concluso Astorre - siamo nelle mani dei migliori medici e infermieri che con coraggio stanno limitando al minimo gli effetti del maledetto virus". (Com)