Coronavirus: Zicchieri (Lega), Astorre pessimo avvocato per Zingaretti su caos mascherine

- "E' normale il ritardo per la consegna di 10 milioni di mascherine ffp2 e ffp3 ordinate circa un mese fa, quando il personale è in prima linea e opera senza sosta nonostante le gravi carenze dei dispositivi di protezione individuale? E' normale affidare una partita di oltre 35 milioni di euro ad una società specializzata alla sola vendita di lampade led di design con capitale sociale di 10mila euro? Dispiace constatare come il senatore Bruno Astorre scenda in campo per difendere una società dei Castelli romani, fortino da sempre del segretario regionale dem, e non consigli Zingaretti di metterci la faccia". Così in una nota Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore regionale del partito nel Lazio. "Nel pieno di un'emergenza storica, la Lega ha presentato diverse interrogazioni e ha chiesto un'audizione urgente nella commissione competente sugli atti prodotti dalla Protezione civile, oltre alla presenza di Nicola Zingaretti in Aula. Siamo un'opposizione responsabile e trasparente, preferendo i fatti agli aperitivi distanti centinaia e centinaia di chilometri dalla sede della Giunta regionale e dagli ospedali del Lazio''. (Com)