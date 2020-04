Casa: Campidoglio, linee guida per cohousing e case di semiautonomia per senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha recentemente approvato le linee guida per la realizzazione di forme di residenzialità in semiautonomia e di cohousing per persone senza dimora. Si legge in una nota del Campidoglio. "Il modello di coabitazione promosso dall'Amministrazione capitolina mira al raggiungimento dell'autonomia degli ospiti, rappresentando per ciascuno non solo un ambiente di accoglienza ma anche di condivisione di compiti e impegni quotidiani, confronto emotivo ed esperienziale, senso di appartenenza ad un gruppo e stimolo verso un percorso di progressivo recupero e integrazione sociale. Inoltre, questo modello determina una gestione meno onerosa rispetto alle strutture di accoglienza già in essere per le persone senza dimora", continua la nota. "La casa non rappresenta solo uno spazio fisico, ma anche e soprattutto un luogo di opportunità. La condivisione e il senso di appartenenza a una comunità, infatti, sono fattori molto potenti: stimolano i singoli in modo attivo, partecipe, influiscono sulla strutturazione dell'identità e possono rappresentare il motore che alimenta un desiderio di riscatto sociale e di valorizzazione delle proprie capacità e potenzialità. Nessuno deve rimanere indietro", dichiara l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. (segue) (Com)