Casa: Campidoglio, linee guida per cohousing e case di semiautonomia per senza dimora (2)

Il progetto si realizza in una casa, confiscata alla criminalità organizzata o già appartenente al patrimonio di Roma Capitale, organizzata in maniera analoga a una situazione abitativa familiare, che accoglie un numero di persone adeguate agli spazi anche con figli se presenti. Tutti gli ospiti sono coinvolti, supportati da figure professionali non conviventi ma presenti in modo regolare, nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana. Parallelamente viene attivata una progettualità personalizzata per ciascuno, con l'obiettivo, attraverso innanzitutto il reperimento di un lavoro, di arrivare gradualmente ed entro massimo due anni alla fuoriuscita dall'ospitalità temporanea e quindi alla piena autonomia. "L'iniziativa rientra nell'impegno dell'Amministrazione per la predisposizione di forme alternative di residenzialità, in cui la persona senza dimora in condizione di estrema vulnerabilità e fragilità sia soggetto attivo e che favoriscano l'ottenimento e il mantenimento dell'autonomia. Il modello di riferimento è quello innovativo dell'Housing first, ovvero 'prima la casa', per il contrasto alla grave marginalità sociale, basato sull'inserimento di persone senza dimora in singoli appartamenti indipendenti, allo scopo di favorirne uno stato di benessere dignitoso e forme di reintegrazione sociale", continua la nota del Campidoglio.