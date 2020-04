Croazia: premier Plenkovic, dicharare lo Stato di emergenza al momento non è necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento in Croazia non è necessario dichiarare lo Stato di emergenza a fronte della pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il primo ministro del paese balcanico, Andrej Plenkovic, aggiungendo di essere determinato a continuare a “sostenere i cittadini, le imprese e l’economia nazionale riducendo al contempo la spesa pubblica”. “Il governo e il parlamento continuano a funzionare come di solito, dando una risposta responsabile e adatta alla situazione: abbiamo disposto misure restrittive per contenere la diffusione del virus, ma senza imporre il coprifuoco o dispiegare i militari nelle strade come è stato fatto in altri paesi”, ha detto il premier, annunciando per il prossimo futuro una serie di nuove misure a sostegno dell’economia. (Zac)