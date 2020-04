Coronavirus: Arcuri, tra nostri obiettivi realizzare nuovi Covid hospital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa, si è soffermato sugli obiettivi da conseguire in vista della fase due: "Noi ci stiamo preparando per la fase due, per quando essa arriverà". E ha spiegato che il commissario straordinario e la Protezione civile "continueranno a essere il braccio operativo" per provare a "conseguire obiettivi ugualmente importanti" rispetto a quelli di queste settimane. A cominciare dal "rafforzamento ulteriore del Sistema sanitario nazionale, dovremo contribuire a realizzare un certo numero di Covid hospital". Arcuri ha quindi annunciato che "nei prossimi giorni consegneremo i primi ventilatori all'ospedale del Celio di Roma dove si sta realizzando un Covid Hospital" e ha detto: "Sarà un primo esempio che speriamo si possa replicare".(Rin)