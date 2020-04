Coronavirus: Zingaretti, su librerie nel Lazio ingresso con mascherine e guanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si dovesse andare all'apertura delle librerie, almeno nel Lazio l'ingresso dovrà prevedere l'obbligo nei locali chiusi non solo di indossare le mascherine ma anche i guanti e un contingentamento degli ingressi, come strumento di prevenzione". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la video conferenza stampa sull'emergenza coronavirus. "Il distanziamento sociale non finisce come esigenza, ma ci accompagnerà per una lunga fase", ha concluso il governatore. (Rer)