Coronavirus: Arcuri, continua impegno contro ogni tipo di speculazione, è cosa indegna

- Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa, ha affermato: "Continueremo a fronteggiare qualsiasi tipo di speculazione", una cosa ancora "più indegna in una emergenza come questa". A proposito dell'imprenditore in carcere per l'inchiesta in corso su una gara Consip sulla fornitura di mascherine, ha poi detto che in caso di rinvio a giudizio il commissario straordinario "si costituirà parte civile". (Rin)