Tunisia: inviati medici e infermieri in Italia per combattere il coronavirus

- La presidenza tunisina ha annunciato l'invio di un gruppo di medici e infermieri alla volta dell'Italia per aiutare il nostro paese nella lotta alla diffusione del coronavirus. Secondo quanto si legge in un comunicato, l'invio degli operatori sanitari tunisini arriva dopo una telefonata tra il capo di Stato tunisino, Kaies Saied, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avvenuta il 23 marzo scorso nel corso della quale si è discusso della situazione nei due paesi rispetto alla diffusione del virus. L'equipe sanitaria partita oggi alla volta dell'Italia dalla base aerea militare di l'Aouina comprende medici, infermieri e biologi. I volontari in partenza sono stati salutati nell'aeroporto militare tunisino da diversi membri del governo di Tunisi. Secondo i media locali, il team in questione sarà assegnato allo spazio medico allestito nei locali della Fiera di Milano per contribuire agli sforzi di cura delle persone infette dal virus. (Res)