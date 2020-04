Georgia: ambasciatore Usa, paese sta gestendo al meglio emergenza legata a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità georgiane stanno gestendo molto bene l’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Lo ha dichiarato l’ambasciatore statunitense nel paese caucasico, Kelly Degnan, durante una teleconferenza con il ministro della Sanità, Ekaterine Tikaradze. “Stiamo monitorando con attenzione la situazione in Georgia, dove al momento il trend della curva dei contagi è stabile grazie allo sforzo delle autorità nazionali, che stanno facendo tutto il possibile per evitare di raggiungere un picco che sarebbe difficile da sostenere per il sistema sanitario”, ha detto l’ambasciatore, elogiando le autorità di Tbilisi per le iniziative tese a sensibilizzare la popolazione sul tema del Covid-19. (Res)