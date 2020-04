Coronavirus: Zingaretti, in Ue battaglia per avere di più, problema sono partiti no istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa bisogna continuare la battaglia per avere di più, perché il problema non sono le istituzioni europee, ma alcuni Paesi o forze interne ai Paesi che non vogliono dare all'Europa un ruolo da protagonista nella ricostruzione. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la video conferenza stampa sull'emergenza coronavirus. Secondo il segretario Zingaretti, "come ha detto ieri il premier Conte, le istituzioni europee sono state presenti e sono presenti, ci sono state già cose importanti, come: il superamento del patto di stabilità, l'acquisto dei titoli dei Paesi che ne avevano bisogno e l'assicurazione europea contro la disoccupazione. La riunione di ieri ci consegna - ha aggiunto Zingaretti - provvedimenti importanti da discutere e non c'è nessun cedimento di sovranità per avere risorse". Per il segretario Pd "il problema non sono le istituzioni europee, ma alcuni Paesi o forze interne ai Paesi che non vogliono dare all'Europa un ruolo da protagonista nella ricostruzione. L'Italia - ha concluso Zingaretti - ce la farà se l'Europa costruisce un modello di sviluppo. Noi ci stiamo battendo perché l'Europa abbia questo ruolo: chi si illude, invece, picconando le istituzioni europee fa un danno agli italiani". (Rer)