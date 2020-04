Coronavirus: policlinico Gemelli, un docufilm racconta il Columbus Covid 2 hospital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un docufilm racconta il Columbus Covid 2 hospital, l'ospedale realizzato a tempo di record con il contributo straordinario di Eni Spa per l'emergenza coronavirus. Oggi e domani sarà trasmesso su Rainews24 il filmato integrale. Si legge in una nota del policlinico Gemelli. "E' passato quasi un mese, era il 16 marzo, quando i primi pazienti affetti da nuovo coronavirus, già in cura in alcuni reparti del policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, sono stati trasferiti presso il Columbus Covid 2 hospital, la struttura realizzata a tempo di record con il sostegno straordinario di Eni Spa per contrastare l'emergenza sanitaria in corso. In questo mese sono stati curati presso le strutture messe in campo dalla fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli a oggi circa 1.300 pazienti Covid-19, oltre 850 quelli dimessi, con oltre 18.000 tamponi eseguiti presso il laboratorio di Microbiologia e virologia del Gemelli", si legge nella nota. "La fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs con il Columbus Covid 2 hospital si è spinta oltre e, in accordo con Regione Lazio, ha dato vita a un nuovo modello di continuità assistenziale utilizzando una struttura alberghiera della capitale, disegnando in questo modo percorsi e modalità di assistenza di ispirazione anche per altri paesi. Questo impegno per superare l'emergenza sanitaria da Covid-19 viene raccontata nel docufilm realizzato da Benedetto Sanfilippo e Luigi Avantaggiato che in 14 minuti, grazie alle immagini e alle testimonianze esclusive di alcuni protagonisti, descrive organizzazione, trattamenti, tecnologie e soprattutto emozioni delle equipe mediche e sanitarie del policlinico Gemelli e del Columbus Covid 2 Hospital". (segue) (Com)