Coronavirus: policlinico Gemelli, un docufilm racconta il Columbus Covid 2 hospital (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La storia del primo paziente trasferito dalla rianimazione del policlinico Gemelli alla neonata terapia intensiva del Covid 2 hospital si inserisce nella più ampia narrazione della risposta della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs alla pandemia, attraverso le testimonianze e le immagini di alcuni tra i protagonisti - afferma nella nota il direttore sanitario del Gemelli, Andrea Cambieri - Una risposta forte, tempestiva, corale, propria della missione del policlinico e dello spirito dei suoi operatori. Nell'impegno strenuo di ogni giorno si potrebbe perdere la dimensione storica di un evento così drammatico nella vita dell'ospedale, del Paese e dell'intera collettività umana, se non ci fossero immagini a raccontarla e a farla rivivere con tanta emozione". Il docufilm nella sua versione integrale sarà trasmesso su Rainews24 oggi, sabato 11 aprile, alle ore 16.40 e in replica domenica 12 aprile alle 14.40. (Com)