Milano: sorpreso a cedere droga viene trovato in possesso di oltre 100 g di cocaina, arrestato 36enne

- Giovedì sera la Polizia di Milano ha arrestato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino marocchino di 36 anni. Gli agenti del commissariato Villa San Giovanni, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno notato uscire da un condominio di via Celentano un uomo che si è poi fermato lungo il marciapiede di via Padova, in attesa di qualcuno. Dopo qualche minuto l’uomo ha incontrato un cittadino italiano ed i poliziotti hanno sorpreso entrambi mentre effettuavano uno scambio di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione personale dello straniero rinvenendo due bustine contenenti cocaina del peso complessivo di 40 grammi e 170 euro in banconote di diverso taglio. A seguito della successiva perquisizione domiciliare all’interno della camera da letto è stata trovata una borsa contenente due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, 6.480 euro in contanti in banconote di vario taglio, sei cellulari, 9,60 grammi di marijuana, 81,20 grammi di cocaina e ulteriori 10,60 grammi di cocaina suddivisa in 24 dosi confezionate in cellophane bianco, identiche a quelle consegnate all’acquirente. (com)