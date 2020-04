Coronavirus: Arcuri, piattaforma tecnologica per contact tracing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, illustrando gli obiettivi da realizzare, oltre al potenziamento dei Covid hospital, ha annunciato: "Realizzeremo una piattaforma tecnologica per monitorare e intervenire con il contact tracing" sui contagi. Ma ha anche detto, durante una conferenza stampa, che sarà avviata una "campagna per consentire a chi ne avrà bisogno di kit diagnostici ovvero dei test che permetteranno di osservare e definire le caratteristiche sierologiche". (Rin)