Coronavirus: in Georgia 233 casi confermati, guariti sono 56

- Sono attualmente 233 i casi confermati di Covid-19 in Georgia. Lo si apprende dai dati aggiornati pubblicati oggi sul portale istituito dal governo per aggiornare la popolazione sull’evolversi dell’epidemia. Stando alle informazioni diffuse, al momento nel paese caucasico ci sono 4.856 persone in quarantena e 370 sotto osservazione in ospedale. Per quanto riguarda il bilancio dei decessi e dei guariti, il totale si è attestato rispettivamente a tre e 56 pazienti. (Res)