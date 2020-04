Coronavirus: A Milano al via "ItaliaKiama", la spesa online con consegna a domicilio gratuita per anziani e persone fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una collaborazione con Kia Motors, Young Digitals, Supermercato24, Csv Milano, nasce il servizio online per la spesa a domicilio dedicato alle persone più fragili segnalate dal Comune di Milano. La casa automobilistica coreana ha messo a disposizione una flotta di 16 auto, affidandole agli operatori del Centro di servizio per il volontariato della Città metropolitana di Milano che collabora con le associazioni del territorio che operano nelle consegne grazie ai loro volontari. Le richieste arrivano al centralino di Milano Aiuta, che fornirà un link dal quale accedere al servizio dedicato offerto sulla piattaforma Supermercato24. Gli utenti potranno fare la spesa online e poi verranno richiamati da un volontario che li assisterà per la finalizzazione dell'ordine. Completata l'operazione, gli shopper volontari procederanno a fare la spesa e a consegnarla a domicilio. "Si tratta – commenta l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – di un ulteriore tassello che si aggiunge alla macchina di Milano Aiuta e allo sforzo che tutta la città sta facendo. Uno sforzo teso, da un lato, a resistere mettendo in atto tutte le azioni possibili per fermare il contagio e, dall'altro, a prendersi cura di chi si trova nel bisogno. Fondamentale, soprattutto in un momento come questo, è la collaborazione tra le istituzioni, le aziende private che si sono fatte avanti per dare una mano e i volontari che si sono offerti di aiutare le persone più in difficoltà. A loro, ancora una volta, il nostro grazie". Alla proposta hanno già aderito Fondazione Progetto Arca Onlus, Uildm sezione di Milano e la rete di Associazioni che sostengono il progetto AiutArci di Milano con Arci Milano come capofila. (segue) (com)