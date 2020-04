Argentina: coronavirus, quarantena fino al 26 aprile ma si studiano riaperture in province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha prolungato fino al 26 aprile la quarantena generale disposta per contrastare l'epidemia del nuovo coronavirus. Una misura che estende il precedente limite fissato al 12 aprile, introducendo al tempo stesso margini per riaperture puntuali in zone periferiche del paese. Il piano di restrizioni alla mobilità e alle attività economiche ha permesso di "ammorbidire la curva dei contagi", ha detto Fernandez pur riconoscendo che "nessuno sa quando finirà questo martirio". Il presidente, comune ha quindi chiesto ai governatori delle varie province di "proporre" zone e attività sulle quali allentare le misure di restrizione. Proposte che non potranno riguardare i grandi centri urbani e che dovranno comunque ricevere il via libera del governo centrale. Nel decreto di "necessità e urgenza" atteso a breve si sbloccano da subito alcune attività - produttori di pneumatici, officine meccaniche -, "per rispondere alle necessità dei mezzi di sicurezza e delle ambulanze". Il governo ha inoltre annunciato che analizzerà l'ipotesi di "permettere l'uscita delle persone disabili, accompagnate, nei pressi del loro domicilio". (segue) (Abu)