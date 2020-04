Argentina: coronavirus, quarantena fino al 26 aprile ma si studiano riaperture in province (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario ha aumentato nel frattempo le sue capacità di risposta alla crisi e ha portato a 107 il numero di laboratori in grado di analizzare i tamponi su tutto il territorio nazionale. Fino a tutto il mese di marzo i test venivano effettuati solo dall'Istituto Malbran di Buenos Aires, con una capacità limitata a circa 350 test giornalieri, dato che avrebbe portato a sottostimare la portata del contagio. Permangono le altre misure disposte per far fronte all'emergenza: chiusura delle scuole e di tutte le frontiere con rientro permesso – dopo isolamento di due settimane – esclusivamente a connazionali e stranieri residenti. Sul fronte economico l'esecutivo ha varato un piano da circa dieci miliardi di euro (circa due punti del Pil) per sostenere produzione, lavoro e consumo abbandonando l'obiettivo del pareggio fiscale entro i prossimi tre anni, sin qui considerato una priorità. (Abu)