Egitto: proteste a Shubra Al Bahw contro sepoltura medico morto per coronavirus

- Il villaggio egiziano di Shubra Al Bahw, nella provincia di Ad Dakhiliyah, a nord del Cairo, è stato teatro di una protesta popolare da parte degli abitanti della zona contrari alla sepoltura nel cimitero locale della salma di una donna medico morta a causa del coronavirus. Un gruppo di abitanti del villaggio, secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "al Arabiya", sta portando avanti da questa mattina un sit-in presso l'ingresso principale del villaggio per impedire l'arrivo dell'ambulanza con a bordo la salma del medico deceduto per il coronavirus, attesa presso il cimitero locale. Il medico è sposata con un abitante del villaggio accanto denominato Mit al Amil. I manifestanti chiedono che la salma della donna venga sepolta nel cimitero del villaggio del marito. Quest'ultimo ha chiesto l'intervento delle autorità per consentire la sepoltura a Shubra Al Bahw nel rispetto della normativa egiziana. La scorsa settimana un episodio analogo era avvenuto nel villaggio di Kafr el-Dawar, nella provincia di al Buhayra, sempre nel nord dell'Egitto, dove la polizia è dovuta intervenire per consentire la sepoltura di una donna morta per le conseguenze del coronavirus dopo che la popolazione locale ne chiedeva l'allontanamento. (Res)